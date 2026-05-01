４００年以上広島で受け継がれてきた武家茶道「上田宗箇流」の神事が行われ、１７代家元が披露されました。 新たに「上田宗箇流」を継承したのは１７代家元の上田宗篁さんです。国学院大学卒業の４７歳で、２０２３年のＧ７広島サミットでは各国首脳の夫人らを出迎えました。 また、海外の門弟に向けたオンライン講座を開くなど、国内外で茶の湯の間口を広げる取り組みを続けてきました。 １７代家元・上田宗篁さん「未来に