多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが5月1日、都内で行われた『RIM loves MISAMO Ambassador ＆ Pop-up Launch Event』に登壇。MINAが、ハマっていることを明かした。【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMOイベントでは、「めがね」にちなみ、「目がねぇ（目がない）」ことを発表することに。MOMOは、MINAについて「みーたん