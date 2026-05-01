SixTONESが、5月1日に結成11周年を迎えた。彼らのファンは、デビュー日と同じくらい（もしくは、それ以上に）結成日を大事にしている印象を受ける。それは、グループ結成までの過程にさまざまなドラマがあったからだと思う。 （関連：【動画あり】パジャマにもそれぞれの個性が現れているSixTONES） もともとは、2012年4月期放送の深夜ドラマ『私立バカレア高校』（日本テレビ系）で、メインキャストを務めるた