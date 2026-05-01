能登半島地震で多くの水道管が破損し長期間断水した石川県珠洲市で、住宅単位で水を浄化・再利用する「分散型インフラ」の実証実験が始まっています。分散型インフラは、自治体が浄水場や処理場・配管網などを一体管理する従来の集約型と比べて、災害リスクに強いとされます。実証実験は、東京のスタートアップ企業「WOTA」などが進めていて、珠洲市内の10世帯に装置が取り付けられています。 一部の地区では、今も送水