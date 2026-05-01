「広島−中日」（１日、マツダスタジアム）ＤｒｅａｍＡｍｉが試合前にスペシャルパフォーマンスを行った。白いワンピースに身を包んで登場。大ヒットディズニー映画『ズートピア２』日本版プロモーションソング「Ｚｏｏ〜君がいるから〜」を披露するとその後は国歌独唱も務め、美声を届けた。野球場にて単独でパフォーマンスをするのは自身初。「普段歌う環境とはまるで違うので、新鮮でした。すごく温かく迎えていた