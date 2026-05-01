サッカーポルトガル１部リーグ、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督に対するレアル・マドリード（スペイン）の引き抜き話にベンフィカが素早く対抗、契約延長の対抗手段を取るという。スペインのスポーツ紙、アスが伝えている。記事によると、ベンフィカとモウリーニョの契約は来季終了まで。ただ現状では契約途中にチームを去る場合３００万ユーロ（約５億５０００万円）の違約金が発生するが、今回新たに契約延長する場合