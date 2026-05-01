【注文が不快な喫茶】 5月1日公開 「注文が不快な喫茶店」を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月1日、読切マンガ「注文が不快な喫茶店」全2話をCOMIC Y-OURSで公開した。 本作は「パラレルリープ・シンドローム」のタカハシノブユキ氏によるギャグコメディ。西暦2222年、多種多様なサービス業が増え、競争が激化する中で、老舗喫茶店「とぅもろう」も過度なサー