大手商社5社の27年3月期連結純利益予想大手商社5社の2027年3月期連結業績予想が1日出そろい、全社とも純利益は増加する見通しとなった。三菱商事や三井物産は、中東情勢の緊迫化による原油価格上昇が追い風で、液化天然ガス（LNG）取引や北米シェールガス事業が利益を押し上げると見込んだ。伊藤忠商事は、北米電力事業など機械分野での貢献を織り込んだ。三菱商事は純利益が前期比37.4％増の1兆1千億円と大幅な伸びを予想した