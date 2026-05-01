俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』（全16話）が、あす2日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週土曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【場面ショット】キャストが再集結！『復讐代行人3〜模範タクシー〜』同作は、イ・ジェフン主演の大ヒットドラマ待望のシーズン3。2025年「SBS演技大賞」でシリーズ2度目の大賞を