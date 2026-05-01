【あすから】イ・ジェフン『復讐代行人3〜模範タクシー〜』テレビ初放送 竹中直人・笠松将らの特別出演で、日本も舞台に＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』（全16話）が、あす2日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週土曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【場面ショット】キャストが再集結！『復讐代行人3〜模範タクシー〜』
同作は、イ・ジェフン主演の大ヒットドラマ待望のシーズン3。2025年「SBS演技大賞」でシリーズ2度目の大賞を受賞した話題作となる。
今シーズンでは、日本での大規模ロケを敢行。竹中直人、笠松将などの日本人キャストも、日本を舞台にした一部エピソードに特別出演し、国境を越えたストーリー展開に注目。また、シーズン1から出演陣が変わらない“ムジゲ運輸メンバー”のチームワークも見どころとなっている。
■あらすじ
タクシー運転手のキム･ドギ（イ･ジェフン）は、人身売買が行われる日本の港にいた。遠巻きに様子を見ていたドギは、静かに車を降りて敵に向かっていく。模範タクシーの仲間であるアン･ゴウン（ピョ･イェジン）や他のメンバーも次々と出てきてドギに加勢し…。犯罪被害者の依頼を受けて復讐を代行する模範タクシーは、今も運行を続けていた。今回の依頼は日本の公衆電話からで、発信者は失踪した韓国の高校生だった。高校に潜入したドギたちは、日本の犯罪組織の関与を知る。失踪した高校生を見つけて悪を成敗するため、ドギたちの模範タクシーは運行を開始する。
■キャスト
イ・ジェフン、キム・ウィソン、ピョ・イェジン、チャン・ヒョクジン、ペ・ユラム 【特別出演】竹中直人、笠松将、森優作、高野友吾ほか
■スタッフ
脚本：オ・サンホ（『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ）
演出：カン・ボスン（『浪漫ドクター キム・サブ3』）
【場面ショット】キャストが再集結！『復讐代行人3〜模範タクシー〜』
同作は、イ・ジェフン主演の大ヒットドラマ待望のシーズン3。2025年「SBS演技大賞」でシリーズ2度目の大賞を受賞した話題作となる。
■あらすじ
タクシー運転手のキム･ドギ（イ･ジェフン）は、人身売買が行われる日本の港にいた。遠巻きに様子を見ていたドギは、静かに車を降りて敵に向かっていく。模範タクシーの仲間であるアン･ゴウン（ピョ･イェジン）や他のメンバーも次々と出てきてドギに加勢し…。犯罪被害者の依頼を受けて復讐を代行する模範タクシーは、今も運行を続けていた。今回の依頼は日本の公衆電話からで、発信者は失踪した韓国の高校生だった。高校に潜入したドギたちは、日本の犯罪組織の関与を知る。失踪した高校生を見つけて悪を成敗するため、ドギたちの模範タクシーは運行を開始する。
■キャスト
イ・ジェフン、キム・ウィソン、ピョ・イェジン、チャン・ヒョクジン、ペ・ユラム 【特別出演】竹中直人、笠松将、森優作、高野友吾ほか
■スタッフ
脚本：オ・サンホ（『復讐代行人〜模範タクシー〜』シリーズ）
演出：カン・ボスン（『浪漫ドクター キム・サブ3』）