お弁当を華やかにしてくれるのが、ウインナーの飾り切り。今回は、切り方のコツや切りやすくするポイントをご紹介します。 ▼まるでバナナ？ユニークな切り方 バナナの皮をむいたようにカットしたウインナーは、クスッと笑ってしまうキュートさ。お弁当に入れたら、お子さんも大喜びしてくれること間違いなしです。 ▼髪が生えている!?ソーセー人 ウインナーにパスタを刺して、髪の毛のようにアレンジ！ピンセットで黒ゴマの目