2026年8月28日〜30日の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026」の第2弾出演アーティストが発表された。先日、第1弾出演アーティストと日割りを発表し、大きな反響があったラブシャが続く第2弾出演アーティストを発表。ラブシャ、スペシャに欠かせない存在であるキュウソネコカミ、go!go!vanillas（ゴーゴーバニラズ）、マキ