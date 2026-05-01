今年のゴールデンウィークは日本付近を次々に低気圧が通過して、荒れ模様になる可能性がある。1日（金）に西日本や東日本に大雨をもたらした低気圧が2日（土）にかけて東北・北海道へと進み、発達する見込みだ。このため北日本では2日（土）にかけて風が強まり、大荒れになるおそれがある。予想される最大瞬間風速は東北地方で30メートルと、まるで台風が来たかのような強い風が吹く見込みだ。さらに4日（みどりの日）頃に再び発達