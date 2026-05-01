山口県内の中国自動車道下り小月IC～下関ICが事故のため午後１時１５分ごろから通行止めに。山口県警高速道路交通警察隊によりますと事故は１日午後１時前に発生、大型トレーラーと普通車の事故だということです。普通車を運転していた人が頭にけがをしている模様ですが、会話はできているということです。