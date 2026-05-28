ナ・デックスが後場人気化し、ストップ高まで買われた。同社はきょう、成長が続く半導体及び生成ＡＩ関連市場において、製造工程領域への取り組みをより加速させるためのプロジェクトを始動したと発表。これが材料視されているようだ。 これまで自動車・ＦＡ・工作機械分野で培ってきた技術基盤を生かし、半導体デバイス及び生成ＡＩ関連デバイスの製造工程において、高精度化・微細化・生産性向上・省電力化につながる提案