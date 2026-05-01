記事ポイントソニーのクルマ用AIエージェントキャラクターの正式ネーミングが「ウィシェフ&ラズミュー」に決定LINEクリエイターズスタンプ（1セット40個・120円）が2026年5月1日より発売アイスクリームイベント「あいぱく」に5月2日・5月3日の2日間登場ソニーが提供予定のクルマ用AIエージェントの”顔”として開発されたキャラクターの正式ネーミングが「ウィシェフ&ラズミュー」に決定します。ソニー・クリエイティブプ