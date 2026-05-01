ラッパー・シンガーのちゃんみなが、4年前に黒柳徹子と食事の約束をしたものの“歯”を理由に果たせていなかったことを明かした。【映像】黒柳が気になるちゃんみなの“歯”ちゃんみなは、4月30日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。4年前に海外ブランドの撮影で黒柳と共演した際のエピソードを明かした。黒柳が当時のことを「憶えていらっしゃいます？」と尋ねると、ちゃんみなは「もちろんですよ。強烈に憶え