県内の警察署の署長らが集まる会議が開かれ特殊詐欺の取り締まりの強化などに取り組む方針が示されました。県警本部で開かれた県下警察署長等会議には、県内27署の署長や幹部など約80人が出席しました。県警の岩瀬聡本部長が不祥事を受けて示している再発防止対策について「組織が一丸となって取り組むことが重要」と訓示しました。また県内では、特殊詐欺の被害が過去最悪となっていることから今年度、特殊詐欺の取り締ま