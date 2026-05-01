【GRAPHT：Omni 6 FightPad for PC】 近日発売予定 価格：未定 MSYは、同社の「GRAPHT」ブランドよりPC用コントローラー「Omni 6 FightPad for PC」を近日発売する。価格は未定。 本製品は、格闘ゲームに最適な6ボタン設計のコントローラー。フルメカニカルボタン対応でクリック感のある押し心地が特徴となっており、あえて背面ボタンを搭載しな