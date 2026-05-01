人気格闘ゲームを原作とする実写映画シリーズ最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、2026年6月5日（金）より全国公開される。いよいよ、人間界VS魔界の戦いが開幕だ！ 「モータルコンバット」は、1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させてきた人気格闘ゲームシリーズ。2021年公開の実写映画『モータルコンバット』は、ゲーム原作映画の成功例として世界的に