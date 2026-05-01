デフトーンズ（Deftones）の時代が来た！そう言われてもおかしくないほど、デフトーンズの現在の人気は、バンドの38年にも及ぶキャリアの中で最高の状態にある。一番の理由としては、コロナ禍に、若い世代から圧倒的な支持を集めたことが大きい。元々90年代のニューメタル・ムーブメントの中で人気を博したバンドだが、早い段階でそのカテゴリーから抜け出して、他のどのバンドにも似ないオリジナルの音楽性と世界観を打ち出して