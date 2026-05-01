石川県は、5月31日に羽咋市で行われる本州初のトキの放鳥に秋篠宮ご夫妻がご臨席されると発表しました。ご夫妻は31日午前に空路で羽田空港から小松空港に向かわれる予定です。午後に羽咋市役所を訪問し、能登半島地震からの復興の状況について説明を受けたあと、余喜グラウンドゴルフ場で行われるトキの放鳥式にご臨席されます。その後、トキが自然に飛び立つのを待つ「ソフトリリース」方式のためのケージを視察したあと、小松空