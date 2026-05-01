気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞気になるトレンドに注目してみるといいときです。まるであなたのためにあるかのように感じるかもしれません。SNSで情報収集するのは楽しいですが、発信するときにはその情報が本当に正しいか