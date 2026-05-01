アーティストのGACKT（52）が1日、自身のXを更新し、恋愛診断を試した結果を明かした。ユーモアを交えた投稿の中で、自身の恋愛観や本音を率直につづった。【写真】恋愛診断結果を公開したGACKT「ボクとの相性を教えてくれ」GACKTは「仲間にやってみてくれと言われ、恋愛診断をやってみた」と報告。診断結果は「自立系・憧れの先輩」だったといい、「都合よく頼られ、都合よく距離を取られるポジション」と分析されたことに対