6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。4月30日（木）に放送されたSeason３の第3話では、8年前から行方不明になっている武田千秋（佐々木美玲）の恋人・元村隆義役としてHey! Say! JUMPの伊野尾慧が登場。終盤、元村は千秋からの愛を感じる“ある出来事”を伝えられると涙を見せ、胸を打つ展開となった。（※以下、第3話のネタバレがあります）【映像】伊野尾慧の美しく切ない涙…◆8年前の真相