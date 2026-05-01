【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・マヂカルラブリー村上が、4月30日放送のラジオ番組「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送／毎週木曜27時〜）に出演。双子が誕生したことを報告した。【写真】41歳人気芸人の美人妻、生まれたての双子◆マヂラブ村上、双子の誕生を報告ラジオ中盤、村上は改まった様子で「ちょっとお話がありまして」と切り出し、「村上さんに子どもが生まれました」と報告