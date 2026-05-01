猫の体にまつわるカタカナ用語 ジェントルカーブ 猫を横から見たとき、おでこから鼻先にかけて描かれる曲線をジェントルカーブと呼びます。もともとは大型のメインクーンという猫種の、美しい鼻筋を評価するために使われてきた言葉です。 このきれいなカーブは、猫の横顔をぐっと知的でエレガントに見せてくれるチャームポイント。数あるパーツの名前のなかでも、特別な美し