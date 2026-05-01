「ウィスパールーム」では、指向性スピーカーを通じて作品に登場する名セリフを堪能できる1976年の誕生以来、数々のヒット作を世に送り出し、読者にときめきを与え続けてきた集英社のコバルト文庫。創刊50周年を記念した展覧会「集英社コバルト文庫50周年 ときめくことばのちから展――少女小説家は死なない！――」が、4月29日から東京・渋谷の西武渋谷店でスタートした。女子中高生を中心に人気を博してきたコバルト文庫は、