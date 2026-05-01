ロックバンド「TUBE」の前田亘輝（61）が1日までに自身のXを更新。世界的大物との2ショットを披露した。「61歳になりまして1週間が経ちました。お祝いのコメント皆様有難う御座いました」とつづると、ゴルフ界の世界的レジェンド・グレッグ・ノーマンとの2ショットをアップ。「なんと！グレッグノーマン氏に遭遇」と明かした。前田の投稿に、フォロワーからは「グレッグ・ノーマンさん！！お元気そうでなにより。トレー