とちぎテレビ ３シーズン連続の東地区優勝を決めた、バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは３０日、今週末の２日に控えるレギュラーシーズンの最終節を前に、チーム練習を公開しました。 ブレックスアリーナ宇都宮で行われた練習では、比江島慎選手やＤ．Ｊ．ニュービル選手らが参加しました。 ブレックスは前節の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」戦に連勝し、３シ&#