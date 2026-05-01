TBSラジオ「JUNK」（平日月曜〜金曜深夜1時）番組公式が4月30日夜、更新。1日深夜放送の「金曜JUNKバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）で、体調不良による休養中のバナナマン日村勇紀（53）の代役に、ハリセンボン近藤春菜（43）が出演すると発表した。日村は2週連続で同番組を欠席していた。番組公式Xは「【バナナマンのバナナムーンGOLD】今週金曜日のバナナムーンGOLDは、ハリセンボンの近藤春菜さんをお迎えしてお送りしま