TBSラジオ「JUNK」（平日月曜〜金曜深夜1時）番組公式が4月30日夜、更新。1日深夜放送の「金曜JUNK バナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）で、体調不良による休養中のバナナマン日村勇紀（53）の代役に、ハリセンボン近藤春菜（43）が出演すると発表した。日村は2週連続で同番組を欠席していた。

番組公式Xは「【バナナマンのバナナムーンGOLD】 今週金曜日のバナナムーンGOLDは、ハリセンボンの近藤春菜さんをお迎えしてお送りします！ お楽しみに」と伝えた。

このポストに対し「冒頭から春菜さん『いや、日村じゃねぇよ！』になるのが見える」「日村さんの代役春菜ぁ 頼むぞ！！日村さんも聴いてんぜ」「ただの糖質じゃねぇーよ!?つながり？」などと書き込まれていた。

日村の所属事務所は28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづられた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。