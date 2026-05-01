U-NEXTは、本日2026年5月1日より『鳳落江湖〜Forbidden Love〜』など中国ドラマ5作品を独占配信開始する。U-NEXTが『鳳落江湖〜Forbidden Love〜』など中国ドラマ5作品を独占配信開始5月配信の中国ドラマとして、クー・イン×ドン・チャオユエンの予測不能な転生ラブサスペンス時代劇『鳳落江湖〜Forbidden Love〜』、シュー・ジェンジェン×ゲン・イェティンの仇として出会った男女の愛を描いたロマンスファンタジー時代劇『狐妖