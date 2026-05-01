バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月7日(木)16時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」(19,800円)『METAL BUILD Hi-νガンダム』2