ニューヨークで開かれているNPT再検討会議にあわせて、派遣された広島県の高校生らが国連の軍縮部門のトップに面会し、核兵器廃絶を訴える署名を手渡しました。提出されたのは、全国各地の街頭やオンラインで集められた3万4000筆あまりの署名で、「核兵器禁止条約」の早期締結を求める内容です。署名を提出した広島県の高校生は、学校や子ども食堂での活動を通して署名を集めたと説明し、「立ち止まって、平和について考えてもらう