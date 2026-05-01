アラブ首長国連邦・ドバイの高層ビル群＝2013年撮影、朝日新聞社 国連環境計画（UNEP）が2014年に発表したレポートによると、世界では毎年470億〜590億トンの砂が採掘され、そのうち骨材に使われるものが68〜85%を占めるという。ただし、採掘に関する信頼できるデータは一部の先進国にしかなく、世界的な骨材の使用量を推定するには、コンクリート用セメントの生産量を指標にする。セメント生産量は150カ国で報告されて