学歴がよくても、発言の痛さから女性に敬遠されてしまう男性は少なくありません。一体どんなことを言うと毛嫌いされてしまうのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「また出たよ…高学歴男にありがちな『鼻につく話題』」をご紹介します。【１】受験なんてはるか昔のことなのに「全国模試の順位」「全国1位ならまだしも、微妙な順位をいまだに言うなんて（笑）」（10代女性）というように