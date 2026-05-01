京王電鉄の春の恒例イベントが、今年からデジタルという新たな装いで登場します。1971年から始まり、今回でなんと102回目を迎える「高尾・陣馬スタンプハイク2026」は、2026年4月25日(土)〜6月30日(火)まで開催。最大の注目ポイントは、山のスタンプラリーアプリ「YAMASTA（ヤマスタ）」を活用したデジタルスタンプラリーへのリニューアルです。さらに、鉄道ファンにはたまらない特製ヘッドマーク付き車両の運行や、駅を巡る新企画