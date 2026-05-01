東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスのアトラクションとなっているアニメーション作品『ピーター・パン』、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』、『ラプンツェルのウェディング』の3本が、5月29日に日本テレビ系『金曜ロードショー』にて本編ノーカットで放送されることが決定した。 参考：『耳をすませば』『魔女の宅急便』、『金曜ロードショ