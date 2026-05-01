「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが30日、自身のインスタグラムを更新。ランチの様子を投稿した。「4月ラストDay」と題し、ボディーラインが際立つオレンジ色のピチピチニットトップスにデニムコーデを公開した。「明日から5月ってのに今日さむいなので、ランチはスープカレーにしたよみなさま月末乗り越えましたか？GWまであと少し」とつづり、92センチのバストが机に乗りそうなショットとともに