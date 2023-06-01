JRAが馬券発売する「第152回ケンタッキーダービー」は馬番13番サイレントタクティック（牡＝キャシー）が29日、脚の打撲のため出走を取り消した。補欠馬グレートホワイト（セン＝エニス）が繰り上がりでゲートイン。アシャールとコンビ継続で臨む。馬番14番より外側の馬は一つずつ内側のゲートに移動。モーニングライン（主催者の想定オッズ）7倍で2番人気タイに設定されているファーザーアドゥ（牡＝コックス）は17番ゲートへ