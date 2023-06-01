開催：2026.5.1 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 5 - 10 [カージナルス] MLBの試合が1日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカージナルスが対戦した。 パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するカージナルスの先発投手はハンター・ドビンズで試合は開始した。 1回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打ってライトスタンドへの