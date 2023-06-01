新潟アルビレックスBBは30日、新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で練習を行った。9日から敵地で行われる香川とのプレーオフ準決勝に向け、PG樋口蒼生（24）は好調を維持。司令塔としてより冷静なゲームメークはもちろん、果敢にシュートを狙ってチームを昨年は果たせなかった決勝進出へと導く。準決勝を見据えオフの間に散髪し、シューズも左右のひもの色が違うカラフルなものに新調。樋口は「より目立つようにこのシューズにした。