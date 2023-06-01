日本野球機構（ＮＰＢ）は４月３０日、神宮で同１６日に行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた川上拓斗審判員（３０）が、集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移ったと発表した。まだ意識は回復しておらず、治療が続いている。ヤクルトのオスナがスイングしたバットが手から離れ、川上審判員の側頭部に直撃した。この事故を受け、全試合で球審がヘルメットをかぶる運用が始まった。