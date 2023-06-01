【3R】波乱含みのA級予選で人気に応えてくれそうなのが3Rに出走する細中翔太だ。予選は1月26〜28日の小倉から8連勝。2月19日の取手から4月3日の宇都宮まで5場所連続で決勝に進出するなど好リズムを刻む。直前の松山こそ体調不良で1本欠場しているが「練習中にお尻の筋肉を痛めましたが、治療して練習もしっかりできた。もう大丈夫」と問題はない。今期の得点は92.00。S級点に手が届く勢いだ。細中が不動。マーク山中崇弘に