【一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～】 5月1日 再販 価格：1回700円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ たまごっち ～令和で発見！！あのころのお部屋とたまごっち～」再販分を5月1日よりセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、たまごっち ふぁ