東京証券取引所は３０日、不正会計が発覚したモーター大手のニデック、産業ガス大手のエア・ウォーター、通信大手のＫＤＤＩの３社について、上場契約違約金として各９１２０万円の支払いを求めると発表した。上場契約違約金は、上場する市場区分や時価総額などを勘案して上場規則で定められている。９１２０万円は東証プライム市場に上場する時価総額５０００億円以上の企業に対する違約金で、東証が定める最高額。ニデック