東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が30日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後8・58）出演。自身の金メダル獲得で受け取った賞金の行方を明かした。水谷氏は「投資が結構好きで、株とか為替を凄いやります」と切り出し、「先月5000万円負けました。今日も700万円負けてます」と明かすと、フリーアナウンサーの加藤綾子も目を丸くし「えっ！?」と驚きの表情。お笑いコンビ「とろサーモン」の久保