俳優の高橋克実（65）が、28日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、テレビ映り込みの反響について語った。料理研究家でタレントの和田明日香から「私、実は一方的にお見かけしたことがありまして」と打ち明けられた。「国技館で…」と続けると、高橋は大笑いしながら「この間ですよね？」と尋ねた。ともに同じ日に、大相撲を観戦に行っていたようで、1月13日の初場所3日目で、高橋の映