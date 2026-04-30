中国初の渤海湾を横断するドローン物流ルートが4月29日、開設されました。このルートは遼寧省大連市と山東省青島市の間を往復し、両都市間の物流に要する時間を大幅に短縮しました。工業情報化部の責任者は、「これは中国が実用シーンをけん引役として、低空域での経済活動を支える装備産業の革新的発展を加速させる重要な進展だ」と述べています。大連と青島を往復するドローン低空物流ルートでは、最大離陸重量5．25トン、片道34